Es tiempo para otro RESUCITÓ, Canta Con Júbilo

ODOS LOS MEXICANOS CATÓLICOS MODERNOS HEMOS CRECIDO con las mismas canciones en la Misa (el “Pescador de Hombres” y el “Pan de Vida”). Nosotros los México-Americanos en los Estados Unidos, tenemos como un par de pulmones aquí en el pecho: un pulmón en inglés y el otro pulmón en español. En muchas parroquias, solamente “se reúnen” los dos pulmones en las grandes fiestas de Navidad, Pascua, o Primeras Comuniones. Así crecimos mi esposo y yo.

Hace diez años, encontramos la Misa Tradicional, y ahora tenemos el latín en nuestra vida litúrgica.

Entre mi propia familia y la de mis suegros, casi la mitad de nuestras familias combinadas asisten a la Misa en español. Recientemente, nos reunimos en “la Quinceañera” de mi hija*, y fue la primera vez que muchos de ellos asistieron a una Misa Tradicional en latín. Fue una Misa Rezada [Low Mass], pero es muy claro que hay muchísimas diferencias entre las Misas modernas en español (y en inglés).

Pero no tiene que ser así. Y para muchos jóvenes, no será así.

El Señor Ostrowski y nuestro equipo hemos empezado a trabajar para traer un nuevo cancionero (himnario) al español, y estamos muy orgullosos de traerles algunos de los primeros frutos. Y es aún más especial porque en estas grabaciones, está esa niñita a quien le celebramos sus quince años hace un par de meses. Por mucho tiempo, yo le he ayudado al señor Ostrowski con sus grabaciones como una alto. Ahora me acompaña mi hija cantando el soprano.

Pero antes de oír toda la grabación, por favor oigan solamente el refrán que dice:

Resucitó, resucitó, mi Señor,

resucitó mi esperanza.

Casi todos mis amigos hispanohablantes conocen el RESUCITÓ, ALELUYA que ha llenado las parroquias durante las últimas décadas. Si alguien canta los primeros tonos en una Misa en español en cualquiera parroquia, todas las abuelitas, y hasta sus nietos, pueden cantar el estribillo. Espero que no me acusen de cometer una herejía al proponer que, quizá podemos tener otros “Resucitós”. ¡Si no me creen, oigan este hermoso estribillo!

¡Qué hermoso refrán entre versos de profunda belleza! Miren un verso de esta canción:

Brille tu lámpara, brille con fuerza tu llama

Cesen tus lágrimas al contemplar su mirada.

Al inglés lo traducimos como, “Let your lamp shine, let it shine brightly, your flame, / Cease your tears as you contemplate His gaze.” Esto es nuestro grito pascual, que Jesús ha resucitado, que lo podemos ver, ¡Aleluia, nuestra esperanza resucitó!

No somos los únicos, miren estas otras versiones:

* The Quinceañera Catholic Mass is a tradition for some Spanish-speaking cultures to a) organize a Catholic Mass in thanksgiving for a young girl’s transition into adulthood and b) to host the biggest fiesta of that girl’s life. In our case, we had a tiny Mass and a tiny lunch, but a whole lot of love for that girl.

